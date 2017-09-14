Житель Иркутской области слегка придушил инспектора ГИБДД и скрылся от него на мотоцикле

В Иркутской области полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в нападении на инспектора ГИБДД, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл в ночное время в селе Олонки Боханского района области. Сотрудниками ГИБДД был остановлен мотоцикл «Урал», который двигался по проезжей части без включённых световых приборов. Мотоцикл был остановлен, при проверке документов полицейские обнаружили у водителя характерные признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что в ответ услышали грубый отказ.

В этот момент один из пассажиров мотоцикла накинулся на инспектора и попытался провести удушающий приём. После этого водитель мотоцикла резко тронулся с места, и нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Несмотря на это, в кратчайшие сроки мотоциклист и его пассажир были задержаны, ими оказались местные жители в возрасте 22 и 27 лет.

В отношении старшего из задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Был ли он пьян во время нападения, не уточняется.

Напомним, в мае 2015 года угонщик автомобиля в Омской области при задержании укусил полицейского за ягодицу.