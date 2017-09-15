Авиакорпорация отказалась согласовывать строительство мусорного завода под Новосибирском

«Объединённая авиастроительная корпорация» не согласовала строительство и эксплуатацию мусоросортировочного завода и полигона для твёрдых отходов «Раздольное» под Новосибирском, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения в соцсети Facebook депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.

Согласно ответу «Объединённой авиастроительной корпорации», который опубликовал депутат на своей странице, компания-концессионер «Экология-Новосибирск» подала заявку на согласование в июле 2017 года.

Авиакорпорация не согласовала строительство полигона в районе аэродрома «Ельцовка» Чкаловского авиазавода, следуя федеральным правилам пользования воздушного пространства России. Его нормы запрещают размещение в 15-киллометровой зоне от аэродромов объектов выброса отходов, способствующих скоплению птиц.

«По итогам рассмотрения указанной заявки дано заключение об отказе согласования строительства Мусоросортивочного комплекса в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством», — сообщается в ответе.

Напомним, что в августе 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил ректора МГУ проверить «мусорную» концессию после того, как приостановил её реализацию.