 

ЦЕРН получил от томских учёных детали для апгрейда Большого адронного коллайдера

 15 сентября, 08:28
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ЦЕРН получил от томских учёных детали для апгрейда Большого адронного коллайдера
Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

Делегация Томского политехнического университета доставила в Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) детали собственной сборки, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Томские политехи доставили в ЦЕРН первые детали рельсовой системы одного из четырёх основных детекторов Большого адронного коллайдера.

Учёные ТПУ приняли участие в эксперименте LHCb. Он призван ответить на один вопрос: какие процессы, действующие после Большого Взрыва, позволили материи сохраниться в том виде, в котором мы её наблюдаем сегодня, и почему в ходе эволюции Вселенной исчезла антиматерия. Для этого учёные собираются модернизировать детекторы коллайдера.

На базе ТПУ были разработаны подвесная система, рельсы и шасси (каретки), при помощи которых обновлённые детекторы будут передвигаться по установке.

«ЦЕРН — в первую очередь инженерная лаборатория, поэтому сотрудничество с Политехническим университетом для центра особенно важно», — подчеркнул старший советник по связям ЦЕРНа с Российской Федерацией, профессор Кристоф Шэфер.

Делегацию ТПУ возглавил ректор вуза Пётр Чубик, он отметил, что вуз в дальнейшем намерен «расширять сетевое научно-образовательное взаимодействие с ведущими мировыми центрами».

Напомним, в июле стало известно, что томские учёные создадут новые инструменты для Большого адронного коллайдера.

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