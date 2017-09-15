 

Дед предстанет перед судом из-за совершённого внуком убийства в Новосибирске

 15 сентября, 17:52
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Дед предстанет перед судом из-за совершённого внуком убийства в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Мальчик в Новосибирске случайно выстрелил в своего приятеля из ружья деда, теперь мужчина предстанет перед судом за небрежное хранение оружия, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы регионального СКР.

По данным следствия, вечером 6 июля 2017 года два мальчика в возрасте 12 и 11 лет находились в квартире дедушки и бабушки одного из них. В квартире, расположенной в одном из домов по улице Широкой в Новосибирске, взрослых в этот момент не было.

Дети в платяном шкафу нашли огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё «ТОЗ-34Р» (12 калибра) с патронами, принадлежащее хозяину квартиры.

В ходе игры подростков с ружьём был нажат спусковой крючок, и 12-летний мальчик был поражён выстрелом, он скончался от раны на месте происшествия.

В отношении 75-летнего хозяина ружья было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека»).

Максимальное наказание по этой статье — арест на шесть месяцев. Подозреваемый свою вину в ходе следствия признал.

Следователи утвердили обвинительное заключение и передали дело в суд.

Напомним, что 18 июля 2015 года житель Новосибирска открыл стрельбу по молодым людям, мешавшим ему спать.

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