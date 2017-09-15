 

Дожди обеспечили рекордный трафик новосибирским торговым центрам

 15 сентября, 15:12
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Дожди обеспечили рекордный трафик новосибирским торговым центрам
Фото с сайта globallookpress.com

Жители Новосибирска в последние два месяца лета стали в полтора раза чаще проводить время в торгово-развлекательных центрах, об этом свидетельствует статистика совершённых в ТРЦ города мобильных звонков и выходов в интернет с мобильных устройств, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября, ознакомившись с данными сотового оператора МТС.

В компании связывают такой наплыв посетителей в ТРЦ с тем, что лето в Новосибирске выдалось сравнительно дождливым и прохладным — в итоге шопинг, кинотеатры и другие развлечения под крышами моллов заменили новосибирцам выезды на дачи, пляжи и пикники.

А в целом с начала года новосибирские абоненты МТС посещали торговые центры на 30 % чаще, чем год назад и скачали в пять раз больше мобильного трафика. В то же время количество «классических» голосовых звонков по сравнению с прошлым годом практически не изменилось и выросло только на 7 %.

По данным МТС, самыми разговорчивыми оказались посетители ТРК «МЕГА», проговорившие с начала года полгода почти семь миллионов минут, а самыми немногословными — покупатели ТЦ «Галерея Новосибирск», уложившиеся меньше чем в 2,5 миллиона минут разговоров.

Как отмечают в МТС, учитывая запросы посетителей торгово-развлекательных центров, качество связи в них постоянно улучшается: так например, работающая в «МЕГЕ» «ускоренная» сеть LTE- Advanced позволяет достигать скорости сёрфинга в 150 мегабит в секунду.

Напомним, в сентябре 2016 года эксперты новосибирского торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» составили портреты типичных посетителей крупнейших торговых центров города.

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