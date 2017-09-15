Два книжных фестиваля пройдут в Новосибирске одновременно

В Новосибирске 15 сентября открылись два книжных фестиваля: «Новая книга» и «Книжная Сибирь», которые будут проходить в течение трёх дней, узнал журналист Сиб.фм 15 сентября из сообщений организаторов.

Фестиваль «Новая книга» проходит в Новосибирске во второй раз. В 2017 году «Новая книга» пройдёт на трёх площадках. Основная называется «Новая книга. Life», она расположена в Первомайском сквере. За зданием Краеведческого музея будут раскинуты шатры российских издательств и устроены лекционные площадки.

На фестиваль приглашены писатели Сергей Солоух, автор романов «Шизгара», «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева», «Игра в ящик», «Рассказы о животных» и тома комментариев к «Бравому солдату Швейку»; Шамиль Идиатуллин с новым романом «Брежнев»; Лев Данилкин с биографией Владимира Ленина «Патократор солнечных пылинок», критики Константин Мильчин и Михаил Эдельштейн, а также литературный деятель Борис Куприянов.

Также в программу фестиваля вошли встречи с новосибирским архитектурным критиком и советником мэра Александром Ложкиным, историком Константином Голодяевым, издателями Александром Ивановым (Ad Marginem) и Павлом Подкосовым («Альпина нон-фикшн»).

В рамках фестиваля пройдут читки современных пьес, три спектакля московского Театра.doc, автограф-сессии и презентации. Одна из новинок — книга «Батенька, да вы трансформер», составленная из материалов, опубликованных на одноимённом сайте.

Фестиваль организован ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения».

Международный фестиваль «Книжная Сибирь», выросший из выставки-ярмарки «Сибирская книга», проходит в Новосибирске в третий раз. Его основная площадка — ГПНТБ. В программе фестиваля несколько сотен событий, среди которых научный и литературный семинары, книжная ярмарка, выставка оборудования, конкурс «Книга года», художественные выставки и концерты.

Среди гостей фестиваля — писатель, критик и публицист Дмитрий Быков, который прочтёт несколько лекций, прозаик Дмитрий Осокин, драматург Екатерина Садур, а также поэты, прозаики, переводчики из различных регионов России. В программе фестиваля значатся музыкально-поэтическая программа молодёжного ансамбля «Молот» на стихи Виктора Iванiва «Iванiв Sounds», мультимедийный творческий вечер поэта Виталия Кальпиди, мастер-класс новосибирского фотографа Славы «Gelio» Степанова и многие другие.

В завершение фестиваля Дмитрий Быков представит в магазине «Плиний Старший» свой новый роман «Июнь».

Напомним, что в марте 2017 года новосибирский книжный фестиваль использовал мем с Шурыгиной для краудфандинга.