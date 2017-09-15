 

Два заместителя губернатора Томской области ушли в отставку

 15 сентября, 14:05
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Два заместителя губернатора Томской области ушли в отставку
Сергей Жвачкин. Фото с сайта globallookpress.com

Заместители губернатора Томской области Чингис Акатаев и Михаил Сонькин ушли в отставку в связи с окончанием служебных контрактов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения на сайте региональной администрации.

Чингис Акатаев занимал должность вице-губернатора по социальной политике, а Михаил Сонькин — заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике. Чиновники оставили должности в связи с окончанием служебных контрактов.

Избранный губернатором Томской области Сергей Жвачкин принял отставки на аппаратном совещании в администрации региона, он вручил экс-заместителям почётные грамоты обладминистрации за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и высокий профессионализм.

Напомним, что 22 августа Президент Путин рассказал Сергею Жвачкину о женщине, живущей в аварийном доме.

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