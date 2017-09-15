 

Двое жителей Алтайского края украли водонапорную башню

 15 сентября, 10:57
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Двое жителей Алтайского края украли водонапорную башню
Фото с сайта 22.мвд.рф

В селе Луговом Алтайского края сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в похищении временно неработающей водонапорной башни, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению пресс-службы, в селе Луговом Каменского района неизвестные распилили на части временно неработающую металлическую водонапорную башню. Куски металла они вывезли на автомобиле.

По предварительным данным, сумма причинённого ущерба составила несколько сотен тысяч рублей. Полицейские задержали двоих мужчин 1984 и 1989 годов рождения. Они признали свою вину. У них изъяли оборудование для резки металла.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, после которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в сентябре 2017 года житель Омска сначала продал чужого хаски в интернете и только потом украл.

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