 

Европа Плюс Новосибирск разыграет iPhone 7 за улыбку

 15 сентября, 12:53

радио №1 в России
подходящие темы
Европа Плюс Новосибирск разыграет iPhone 7 за улыбку
Фото с сайта apple-iphone.ru

Европа Плюс запустила в Новосибирске акцию «iPhone за улыбку»; участникам предстоит делиться своими фотографиями и угадывать, кому из участников акции принадлежит улыбка, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения организаторов.

Желающим принять участие в акции нужно будет зарегистрироваться на сайте iphonezaulibku.ru и загрузить своё фото с улыбкой. По словам организаторов, слушатели, поделившиеся фотографиями, смогут получить за это призы.

«Улыбнуться — это же так просто! И главное — ничего не стоит. А ещё улыбка может принести не только хорошее настроение окружающим людям, но и iPhone тому, кто её подарил!» — говорится в сообщении.

Также на сайте проекта каждый будний день будут публиковаться специальные задания: нужно будет угадать, улыбку кого из участников там выложили. Тот, кто первым даст правильный ответ, станет полуфиналистом.

Каждую субботу в Открытой студии Европы Плюс в торговом центре «Аура» участники будут бороться за право попасть в финал. Среди участников будут разыграны призы от партнёра проекта — сети розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru.

Финальный конкурс состоится 28 октября в Открытой студии Европы Плюс, на нём среди финалистов будет разыгран главный приз — iPhone 7.

Напомним, что в августе 2017 года Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.
 8 августа, 09:53 • репортаж

В Питере — пить, предпочтительно — чай

Знаете ли вы, с какой скоростью производят чайные пакетики? Корреспондент Сиб.фм побывал на чаеразвесочной фабрике компании Uniliver и узнал: 600 двойных пакетиков в минуту. Или 400 пирамидок чая «Липтон».
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
присоединяйтесь!
    