Европа Плюс Новосибирск разыграет iPhone 7 за улыбку

Европа Плюс запустила в Новосибирске акцию «iPhone за улыбку»; участникам предстоит делиться своими фотографиями и угадывать, кому из участников акции принадлежит улыбка, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения организаторов.

Желающим принять участие в акции нужно будет зарегистрироваться на сайте iphonezaulibku.ru и загрузить своё фото с улыбкой. По словам организаторов, слушатели, поделившиеся фотографиями, смогут получить за это призы.

«Улыбнуться — это же так просто! И главное — ничего не стоит. А ещё улыбка может принести не только хорошее настроение окружающим людям, но и iPhone тому, кто её подарил!» — говорится в сообщении.

Также на сайте проекта каждый будний день будут публиковаться специальные задания: нужно будет угадать, улыбку кого из участников там выложили. Тот, кто первым даст правильный ответ, станет полуфиналистом.

Каждую субботу в Открытой студии Европы Плюс в торговом центре «Аура» участники будут бороться за право попасть в финал. Среди участников будут разыграны призы от партнёра проекта — сети розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru.

Финальный конкурс состоится 28 октября в Открытой студии Европы Плюс, на нём среди финалистов будет разыгран главный приз — iPhone 7.

Напомним, что в августе 2017 года Европа Плюс Новосибирск нашла четырёх похитителей велосипедов в прямом эфире.