Красноярские школьники начали приходить на уроки с собаками

В одной из красноярских школ начались занятия по кинологии; школьники приходят на уроки вместе с собаками, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы главного управления образования городской администрации.

Ученикам школы № 152 разрешено приходить на занятия с собаками. Дети со своими питомцами приходят в школу или на специальную оборудованную площадку. Для животных нет ограничений по возрасту и породе. Хозяева и их собаки занимаются аджилити и танцами.

«Аджилити — это соревнования, в которых человек выступает в роли сопровождающего и направляет собаку через полосу препятствий. Причём животное нельзя поощрять игрушкой или лакомствами, „средства управления“ ограничены голосом, жестами, сигналами тела», — говорится в сообщении.

Также дети занимаются со своими собаками кинологическим фристайлом — это танцы, которые сочетают упражнения и исполнение трюков под музыку. Животные осваивают испанский шаг, хождение на задних лапах, кувырки, синхронное движение рядом с хозяином, ходьбу назад, боком.

В сообщении говорится, что на занятиях ребёнок с помощью педагога сам выстраивает поведение своей собаки, поэтому животное становится не только полноправным товарищем по играм, но и социально безопасным, приятным в общении.

Напомним, что в августе новосибирские спасатели вытащили собаку из-под завалов после взрыва газа в жилом доме.