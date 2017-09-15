Миллиардер Тиньков отзовёт иск о клевете в обмен на извинения кемеровских блогеров из Nemagia

Миллиардер Олег Тиньков призвал кемеровских блогеров из Nemagia отвечать за свои слова и принести извинения, в обмен он обещает отказаться от обвинений в клевете, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из роликов банкира на видеохостинге Youtube.

Олег Тиньков записал ролик, в котором он объясняет, что является сторонником свободы слова, которая влечёт за собой ответственность.

«Я за свободу слова. Я один из немногих, кто за эту свободу в этой стране, но свобода слова как и в США, как в Англии, где я много прожил, она имеет и обратную сторону... Клевета и в США, и в Англии преследуется по закону. Давайте разделять свободу слова и оскорбления... Персонажи [в обзоре Nemagia, — прим. Сиб.фм] не вымышленные, поэтому давайте отвечать за свои слова» — сказал он.

Во второй части ролика Тиньков обещает прекратить уголовное преследование за клевету в обмен на извинения блогеров из Nemagia.

«Конечно, я не сторонник уголовщины, это... мой первый опыт обращения в суды. Поэтому, если я услышу извинения, если ребята [Алексей Псковитин и Михаил Печерский, — прим. Сиб.фм] уберут все эти клеветнические и гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними», — сказал Тиньков.

Миллиардер добавил, что готов встретиться с Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским, если у них есть желание, и поговорить.

«Давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело, мне никакой лишней крови не нужно... Я за то, чтобы мы все друг друга любили и за то, чтобы в российском интернете был порядок», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

По словам адвоката Сергея Воронина, блогеры стали фигурантами дела о клевете.

Напомним, что 7 сентября Олег Тиньков начал сбор компромата на основателя «ВКонтакте» Павла Дурова за поддержку кемеровских блогеров из Nemagia.