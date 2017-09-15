Новосибирский центр бескаркасной мебели начал производить диваны, трансформирующиеся в кресла

Центр бескаркасной мебели и подушек для беременных «Ай диво» начал продавать в Новосибирске диван-конструктор, который может превращаться в отдельные кресла, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы центра.

По сообщению «Ай диво», каждый модуль бескаркасного дивана «Гурман» продаётся отдельно. Это позволяет покупателю «собрать» свой индивидуальный мягкий гарнитур. Каждый модуль оборудован универсальными креплениями. Поэтому можно соединить любое количество «прямых» или «угловых» модулей между собой, чтобы получить любую необходимую конфигурацию: прямой или угловой диван с подлокотниками и без них, несколько небольших дивачиков или комплект удобных кресел и даже банкетку. Спинка при этом не падает благодаря продуманной конструкции.

Диван-конструктор может быть наполнен шариками полистирола или мебельным поролоном. А чехол производитель предлагает выполнить из велюра, искусственной кожи или жаккардовой ткани с выбором расцветок до 100 вариантов.

«Ай диво» — единственный производитель бескаркасной мебели в Новосибирске, который сам изготавливает наполнитель, и поэтому гарантирует его бесшумность и экологичность.

Учитывая, что съёмный чехол дивана-трансформера можно стирать в машинке, «Гурман» становится фаворитом продвинутых покупателей мебели в сезоне 2017-2018.

Например, стоимость небольшого дивана из двух угловых и одного прямого модуля с полистиролом внутри и чехлами из велюра будет стоить всего около 20 тысяч рублей. Затягивать с выбором «Ай Диво» не рекомендует, на старте продаж действует скидка 1 000 рублей на каждый модуль дивана «Гурман».

Покупатели дивана-трансформера с шариками полистирола смогут бесплатно получить мешок наполнителя в случае усадки изделия в течение шести месяцев со дня покупки. «Ай диво» доставляет товары своим покупателям не только в Новосибирске, но и по всей России.