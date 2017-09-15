Оппозиционер Навальный назвал «заказными» обыски у кемеровских блогеров из Nemagia

Оппозиционный политик Алексей Навальный считает, что обыски, которые провели оперативники из Москвы у кемеровских блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского, «заказал» миллиардер Олег Тиньков, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из ролика на видеохостинге YouTube.

Алексей Навальный считает, что в деле о клевете в обысках нет необходимости — блогеры Nemagia не отказываются от авторства обзора, в котором они «разоблачают» Олега Тинькова и «Тинькофф банк».

«Я безусловно, основываясь на собственном опыте, убеждён, что это заказ, что полицейским заплатили, чтобы они туда [в Кемерово, — прим. Сиб.фм] поехали, или их начальству... Не бывает никаких обысков в деле о клевете, там не нужно никого обыскивать, там нечего искать», — сказал он.

Навальный считает, что это «личная вендетта Тинькова» за то, что Nemagia ударила по его бизнесу.

«Я могу выразить каналу Nemagia только поддержку. Олег Тиньков, я надеюсь, вы перестанете заниматься ерундой. Судиться — пожалуйста, судитесь, нанесли они вам ущерб, считайте этот ущерб, предъявляйте иск... Но все эти фокусы с полицией — они, конечно, нанесут ущерб „Тинькофф банку“ ещё в 10 раз больше, чем нанёс фильм канала Nemagia», — сказал Навальный.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

Олег Тиньков в видеоролике призвал кемеровских блогеров отвечать за свои слова и извиниться перед ним, взамен миллиардер пообещал отозвать иск о клевете.

Напомним, что 1 сентября красноярская полиция вернула ноутбуки штабу Навального и отказалась от уголовного преследования.