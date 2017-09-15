Полицейские задержали обокравшего вейпера жителя Новосибирска

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который украл вейп у студента одного из местных техникумов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы управления полиции на транспорте по сибирскому федеральному округу.

По сообщению ведомства, 20-летний житель Новосибирского района обратился в полицию и рассказал, что он ожидал на перроне электропоезд и курил электронную сигарету. На остановке стояла группа незнакомых ему молодых людей. Один из парней, будучи не трезв, подошёл к нему и попросил дать попробовать курительное устройство.

«Студент отказался. Тогда злоумышленник, угрожая расправой, выхватил у него из рук электронный курительный прибор и вернулся к своим друзьям, стоящим неподалёку», — говорится в сообщении.

Владелец девайса сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он отбывает условное наказание за кражу. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161УК РФ («Грабёж»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2016 года студенты НГУ предложили доступное жильё на Марсе, исследование физики курения, идентификатор дураков и хипстерметр.