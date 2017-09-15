 

Полицейские задержали обокравшего вейпера жителя Новосибирска

 15 сентября, 07:05
подходящие темы
Полицейские задержали обокравшего вейпера жителя Новосибирска
Фото с сайта divomix.com

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который украл вейп у студента одного из местных техникумов, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы управления полиции на транспорте по сибирскому федеральному округу.

По сообщению ведомства, 20-летний житель Новосибирского района обратился в полицию и рассказал, что он ожидал на перроне электропоезд и курил электронную сигарету. На остановке стояла группа незнакомых ему молодых людей. Один из парней, будучи не трезв, подошёл к нему и попросил дать попробовать курительное устройство.

«Студент отказался. Тогда злоумышленник, угрожая расправой, выхватил у него из рук электронный курительный прибор и вернулся к своим друзьям, стоящим неподалёку», — говорится в сообщении.

Владелец девайса сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он отбывает условное наказание за кражу. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161УК РФ («Грабёж»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Напомним, что в сентябре 2016 года студенты НГУ предложили доступное жильё на Марсе, исследование физики курения, идентификатор дураков и хипстерметр.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 сентября, 13:23 • статья

А Цоя можешь?

Улица Ленина в Новосибирске стала привлекать всё больше уличных музыкантов после решения о её переводе в пешеходный формат. Кто же эти люди, которыми так недовольны местные жильцы?
 11 июля, 12:20 • репортаж

Охренеть, сколько вас здесь!

Знаете ли вы по именам звёзд молодёжной поп-культуры? Корреспондент Сиб.фм побывал на фестивале KFC Battle и поговорил с кумирами нового поколения.
 21 июня, 13:01 • репортаж

Рок-н-ролл без наркотиков и секса

Два культурных молодёжных центра отпраздновали свой день рождения и показали, что их резиденты смогут лет через пятьдесят гордо говорить: «А вот в наше время...»
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
присоединяйтесь!
    