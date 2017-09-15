 

Программа празднования 80-летнего юбилея области стала известна в Новосибирске

 15 сентября, 14:19
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Программа празднования 80-летнего юбилея области стала известна в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская область начала отмечать 80-летний юбилей в пятницу, а основная часть праздничных мероприятий пройдёт в субботу, 16 сентября — праздник завершится фейерверками и концертом Пелагеи, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства.

Мероприятия, приуроченные к 80-летию Новосибирской области, уже начались — на площадке перед ГПНТБ открылся международный книжный фестиваль «Книжная Сибирь». Фестиваль продлится три дня; в субботу, 16 сентября, на этой площадке гостей ждёт встреча с Дмитрием Быковым, в воскресенье, 17 сентября, — презентация книги «Выдающиеся новосибирцы».

15 сентября с 19:00 до 21:00 в Центральном парке состоится концерт-дискотека «Новосибирская область: во весь голос» с участием Родиона Газманова.

Основная праздничная программа будет проходить в субботу, 16 сентября, праздничные мероприятия начнутся в 12:00 и завершатся после выступления хедлайнера юбилея около 22:00 торжественным фейерверком.

С 12:00 до 15:00 состоится забег «Кросс Наций», участники побегут по улицам Кирова, Октябрьская, Красный проспект.

С 12:00 до 17:00 на сцене около Краеведческого музея пройдёт кинопоказ картин новосибирских кинематографистов, а на пешеходной улице Ленина откроется экспозиция «Аллея 80 лет НСО», будут организованы театрализованные экскурсии.

Также с полудня на площадке перед Оперным начнётся музыкальная программа, а перед ГПНТБ (площадь Пименова) концерт «PROгресс НСО», который в 18:30 сменит парад российского студенчества.

С 17:00 до 18:00 на площади Ленина на сцене перед ТРЦ «Аркада» состоится концерт Русского академического оркестра Новосибирской филармонии. А в 18:00 на сцену выйдет с премьерой всероссийской гастрольной программы государственный академический сибирский русский народный хор под руководством заслуженного артиста России Николая Лугина.

В 19:30 на площади Ленина начнётся концерт академического симфонического оркестра и лучших оперных певцов России, посвящённый десятилетию памяти дирижера Арнольда Каца.

С 20:30 до 20:45 на площади Ленина около главной сцены будет проходить флешмоб: порядка шести тысяч человек выстроятся в надпись, видимую с высоты — «80 НСО».

В 20:45 на площади Ленина ожидается выход хедлайнера праздника — Пелагеи. После окончания часового концерта на площади прогремят залпы праздничного салюта.

Напомним, 14 сентября стало известно, что власти перекроют движение в центре Новосибирска для празднования 80-летия области.

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