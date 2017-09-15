 

Ретромобиль сгорел в одном из дворов Новосибирска

 15 сентября, 07:37
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Ретромобиль сгорел в одном из дворов Новосибирска
Фото из группы «АСТ-54»

Советский автомобиль «Победа» вспыхнул в Новосибирске — очевидцы пожара выложили в соцсети фотографии и поделились предположениями, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии горящей «Победы» появились в группе «АСТ-54» в четверг, 14 сентября. Машина загорелась около дома № 56 по улице Толстого в Октябрьском районе.

«По словам нашего подписчика Константина, скорее всего, автомобиль подожгли дети, которые незадолго до пожара сидели в салоне. На место оперативно прибыли пожарные и потушили раритет», — подписали снимки администраторы сообщества.

Позже комментаторы уточнили, что ретромобиль простоял никому не нужным не менее трёх лет.

«О чём думают хозяева таких памятников. Лучше бы продали. И копеечку выручили бы, и машине, возможно, вторую жизнь бы дали. Попади в хорошие руки — через год по выставкам бы ездила», — высказал сожаление один из подписчиков сообщества.

Напомним, в июне очевидцы сняли на видео взрыв иномарки в Омске.

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