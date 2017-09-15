 

Красноярские учёные приблизились к созданию применимого на практике сверхпроводника

 15 сентября, 11:28
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Красноярские учёные приблизились к созданию применимого на практике сверхпроводника
Фото с сайта globallookpress.com

Коллектив учёных Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН синтезировал наночастицы оксида меди, которые могут стать основой сверхпроводящих материалов при обычной температуре, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения агентства «РИА Новости».

Эффект сверхпроводимости был открыт ещё в начале XX века, однако материалы демонстрируют нулевое сопротивление только в условиях температуры, близкой к абсоолютному нулю — от −273 °C до −253 °C. Это делает невозможным применение сверхпроводников на практике.

Красноярские учёные синтезировали нанопорошок оксида меди с химической формулой CuO2, пригодный для потенциального применения в сверхпроводниках. Для получения таких частиц исследователи использовали метод вакуумного плазменно-дугового испарения, который обеспечивает осаждение тонких плёнок в вакууме при помощи плазменного разряда. Полученный порошок имел свойства, характерные для сверхпроводников.

В данный момент учёные работают над тем, чтобы объединить частицы порошка в единый материал, тогда он предположительно будет работать как сверхпроводник при нормальной температуре, что открывает широкие перспективы использования этой наработки.

«Это будет означать, что мы получили новый сверхпроводник, который будет работать при комнатной температуре. Вполне реально уменьшить затраты на изготовление материала, повысить надёжность и срок службы, создать энергосистемы с качественно новыми характеристиками, приемлемыми для электроэнергетики XXI столетия <...> Увеличение плотности тока, повышение удельной мощности, а также наличие особых, присущих только сверхпроводникам физических свойств создают предпосылки для разработки высокоэффективных видов электротехники», — пояснил руководитель Научно-образовательного центра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» СФУ Анатолий Лепешев.

По его словам, немаловажным фактором при использовании сверхпроводникового электрооборудования является его экологичность и сравнительно небольшая стоимость при массовом производстве. Стоит отметить, что работы по получению высокотемпературных сверхпроводников одновременно ведутся в США, Японии, Китае и некоторых странах Евросоюза, однако, несмотря на существенный прогресс в их создании, на данный момент научные результаты не получили практического применения.

Напомним, что в 2015 году томские учёные нашли способ дешёвого производства проводников для ЖК-дисплеев.

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