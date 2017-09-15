Учёные в Новосибирске доказали живучесть ветвистоусых рачков в условиях сильной радиации

Физики в Новосибирске доказали, что даже сверхвысокие дозы радиации не мешают ветвистоусым рачкам вылупляться из яиц, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Эксперимент проводили учёные Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и Сибирского федерального университета и Института биофизики.

«После облучения в течение двух суток в диапазоне от 80 до 100 грей из яиц вылупились рачки, но они двигались несколько вяло», — рассказал руководитель Отдела радиационных исследований и радиационной безопасности ИЯФ Михаил Петриченков.

По его словам, смертельная доза поглощённого ионизирующего излучения для человека в 10 раз меньше. В ходе эксперимента яйца рачков стимулировали, поддерживая температуру в 22 градуса по Цельсию, также поддерживалось хорошее освещение. Фактически процесс появления рачков из яиц шёл непосредственно под воздействием гамма-излучения. Облучённых новорождённых рачков ждут дополнительные исследования.

«Предварительный вывод такой: несмотря на высокую дозу радиации, популяция, скорее всего, восстановится», — рассказал Михаил Петриченков.

Ветвистоусые рачки широко распространены и встречаются во всех типах водоёмов — от озёр до луж. Эти ракообразные легко переносят токсические загрязнения, благодаря чему активно развиваются в городской среде. Повсеместная распространённость и неприхотливость позволила им стать важным звеном в пищевой цепи: они фильтруют и очищают воду от водорослей, ими питаются мелкие рыбы, а также мальки крупных рыб.

Напомним, что в июне 2017 года томские учёные создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика.