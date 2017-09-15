 

Учёные в Новосибирске доказали живучесть ветвистоусых рачков в условиях сильной радиации

 15 сентября, 19:03
были упомянуты
подходящие темы
Учёные в Новосибирске доказали живучесть ветвистоусых рачков в условиях сильной радиации
Фото с сайта pixabay.com

Физики в Новосибирске доказали, что даже сверхвысокие дозы радиации не мешают ветвистоусым рачкам вылупляться из яиц, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Эксперимент проводили учёные Института ядерной физики имени Г. И. Будкера и Сибирского федерального университета и Института биофизики.

«После облучения в течение двух суток в диапазоне от 80 до 100 грей из яиц вылупились рачки, но они двигались несколько вяло», — рассказал руководитель Отдела радиационных исследований и радиационной безопасности ИЯФ Михаил Петриченков.

По его словам, смертельная доза поглощённого ионизирующего излучения для человека в 10 раз меньше. В ходе эксперимента яйца рачков стимулировали, поддерживая температуру в 22 градуса по Цельсию, также поддерживалось хорошее освещение. Фактически процесс появления рачков из яиц шёл непосредственно под воздействием гамма-излучения. Облучённых новорождённых рачков ждут дополнительные исследования.

«Предварительный вывод такой: несмотря на высокую дозу радиации, популяция, скорее всего, восстановится», — рассказал Михаил Петриченков.

Ветвистоусые рачки широко распространены и встречаются во всех типах водоёмов — от озёр до луж. Эти ракообразные легко переносят токсические загрязнения, благодаря чему активно развиваются в городской среде. Повсеместная распространённость и неприхотливость позволила им стать важным звеном в пищевой цепи: они фильтруют и очищают воду от водорослей, ими питаются мелкие рыбы, а также мальки крупных рыб.

Напомним, что в июне 2017 года томские учёные создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Пищевая цепочка: туда и обратно

 14 сентября, 10:59 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    