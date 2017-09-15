УФАС в Томске запретило рекламу магазина одежды со словом «sale»

В Томске в антимонопольную службу поступило обращение местного жителя, который пожаловался на то, что в одном из магазинов одежды есть реклама на английском языке, но она не переведена на русский, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления федеральной антимонопольной службы.

Местный житель пожаловался на то, что в торговом центре «Изумрудный город» на витрине магазина Mollis, висит рекламный баннер с надписью «SALE до 50 %» без перевода слов на русский язык.

«Законом „О государственном языке Российской Федерации“ установлено, что государственный язык Российской Федерации (русский язык) подлежит обязательному использованию в рекламе, при том, что использование в тексте рекламы на иностранном языке должно сопровождаться текстом на русском языке, идентичным по содержанию и техническому оформлению, выполненным разборчиво», — говорится в сообщении.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 5 Закона «О рекламе» не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.

Томское УФАС пришло к выводу, что реклама является ненадлежащей, поскольку не содержит перевода слова «sale» на русский язык. А это недопустимо в соответствии с законодательством о рекламе и искажает её смысл. Антимонопольное ведомство запретило рекламу.

Напомним, что в августе 2017 года УФАС оштрафовало банк на 10 тысяч рублей за рекламу в sms-сообщении, которое получил житель города Барнаула Алтайского края без его согласия.