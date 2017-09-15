 

Власти Эстонии поместили кемеровского криминального авторитета в тюрьму Таллина

 15 сентября, 14:54
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Власти Эстонии поместили кемеровского криминального авторитета в тюрьму Таллина
Фото с сайта globallookpress.com

Задержанный в Испании Вячеслав Гулевич, известный в криминальных кругах как Слава Кемеровский, доставлен в Эстонию, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из публикации портала rus.err.ee.

Испанские полицейские задержали Гулевича по ходатайству эстонских властей в начале августа 2017 года. Его подозревают в преступлениях, связанных с распространением наркотиков.

«Задержанный в начале августа в Испании по ходатайству эстонских властей подозреваемый в организации наркопреступлений Вячеслав Гулевич, который в криминальных кругах более известен как Слава Кемеровский, в конце прошлой недели был доставлен в Эстонию», — сообщило издание со ссылкой на слова адвоката Владимира Садекова.

Садеков сказал, что Гулевич является его подзащитным, в Эстонию он доставлен на прошлой неделе.

«По словам адвоката, в настоящее время продолжаются следственные действия по этому делу. В пятницу Вячеслав Гулевич, которого подозревают в наркопреступлениях, был опрошен в суде. Эстонские власти содержат его под стражей в Таллинской тюрьме», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела, расследуемого Государственной прокуратурой, арестовано ещё три человека.

«Задержанию предшествовал длительный период планирования. Всё это стало неожиданностью для подозреваемых, в итоге они не смогли оказать сопротивления», — рассказывал изданию руководитель отдела Центральной криминальной полиции Аго Леис.

В рамках уголовного дела власти конфисковали недвижимость, транспортные средства и наличные деньги подозреваемых.

«Вячеслава Гулевича — одного из предполагаемых авторитетов эстонского преступного мира, СМИ называют руководителем так называемой „кемеровской“ группировки», — сообщило издание.

Напомним, 9 августа стало известно, что при задержании Гулевича у него нашли нож под подушкой.

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