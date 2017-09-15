 

Жители Новосибирска выйдут на митинг с требованием принять закон о защите животных

 15 сентября, 16:54
подходящие темы
Жители Новосибирска выйдут на митинг с требованием принять закон о защите животных
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Всероссийская акция «Закон нужен сейчас» пройдёт в 90 городах страны — Новосибирск присоединится к акции в воскресенье, 17 сентября, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Ассоциация Зоозащитников Сибири» в соцсети «ВКонтакте».

В полдень 17 сентября зоозащитники выйдут на площадь Пименова, где будет проходить митинг под общим названием «Закон нужен сейчас». Речь идёт о федеральном законе «О защите животных».

Как рассказал председатель НРОО «Зоопрогресс» Алексей Аникин, в России на протяжении 17 лет продолжаются попытки принять данный законопроект.

«Есть надежды, что закон могут принять этой осенью, но поскольку закон уже многократно откладывался, вопрос остаётся открытым, — поделился Аникин. — На данный момент задержки в принятии закона объясняются тем, что существует порядка трёхсот предложений поправок. Рассмотреть и согласовать их — это большая работа: кроме всего прочего, нужно учесть интересы как можно большего числа заинтересованных слоёв населения, это тоже трудно».

Зоозащитники опасаются, что принятие закона может быть снова перенесено, поэтому 16 и 17 сентября более в чем 90 городах страны пройдут акции, на которых активисты выступят с единым требованием: «Закон нужен сейчас!»

В Новосибирске митинг на 300 человек согласован с мэрией, ожидаются публичные выступления, организаторы приглашают всех, кому есть, что сказать по данной теме.

Напомним, в августе новосибирская мэрия напечатала агитплакаты об ответственном содержании животных.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Пищевая цепочка: туда и обратно

 14 сентября, 10:59 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.

До горизонта и налево

 9 августа, 12:55 • колонка
Евгения Маркова
фотограф-путешественник
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    