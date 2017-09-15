Жители Новосибирска выйдут на митинг с требованием принять закон о защите животных

Всероссийская акция «Закон нужен сейчас» пройдёт в 90 городах страны — Новосибирск присоединится к акции в воскресенье, 17 сентября, узнал 15 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Ассоциация Зоозащитников Сибири» в соцсети «ВКонтакте».

В полдень 17 сентября зоозащитники выйдут на площадь Пименова, где будет проходить митинг под общим названием «Закон нужен сейчас». Речь идёт о федеральном законе «О защите животных».

Как рассказал председатель НРОО «Зоопрогресс» Алексей Аникин, в России на протяжении 17 лет продолжаются попытки принять данный законопроект.

«Есть надежды, что закон могут принять этой осенью, но поскольку закон уже многократно откладывался, вопрос остаётся открытым, — поделился Аникин. — На данный момент задержки в принятии закона объясняются тем, что существует порядка трёхсот предложений поправок. Рассмотреть и согласовать их — это большая работа: кроме всего прочего, нужно учесть интересы как можно большего числа заинтересованных слоёв населения, это тоже трудно».

Зоозащитники опасаются, что принятие закона может быть снова перенесено, поэтому 16 и 17 сентября более в чем 90 городах страны пройдут акции, на которых активисты выступят с единым требованием: «Закон нужен сейчас!»

В Новосибирске митинг на 300 человек согласован с мэрией, ожидаются публичные выступления, организаторы приглашают всех, кому есть, что сказать по данной теме.

Напомним, в августе новосибирская мэрия напечатала агитплакаты об ответственном содержании животных.