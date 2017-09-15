Жители Сибири смогут купить смартфоны Tele2 со скидкой только один день

В Сибири покупатели интернет-магазина Tele2 смогут приобрести популярные модели смартфонов оператора 15 сентября со скидкой 10 %, узнал корреспондент Сиб.фм 15 сентября из сообщения пресс-службы оператора.

В интернет-магазине доступны четыре популярных брендированных смартфона Tele2 — Midi LTE, Maxi, Maxi LTE, Maxi Plus. Стоимость гаджетов варьируется от 3 до 7 тысяч рублей.

Для получения скидки необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина, выбрать способом получения товара бесплатную курьерскую доставку, ввести промо-код «Tele2sale», дождаться звонка оператора и подтвердить свой заказ. Бесплатная доставка заказа осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 в течение семи рабочих дней, не включая день оформления заказа.

Заказать бесплатную доставку гаджетов смогут жители 130 городов и посёлков Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Хакасии и Тывы.

«В прошлом году мы запустили в продажу линейку брендированных смартфонов и постоянно расширяем ассортимент. Сейчас мы предлагаем шесть моделей доступных по цене смартфонов Tele2. Лидерами продаж остаются гаджеты Tele2 Mini. Однако основной прирост продаж смартфонов Tele2 обеспечили модели Midi и Midi LTE. Клиентские предпочтения сдвигаются в сторону производительных смартфонов с большими экранами», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Алексей Ядрышников.

Напомним, что в августе 2017 года Tele2 открыла 4G-кинотеатр в Центральном парке Новосибирска.