 

Девушка в чёрном ушла из дома в Новосибирской области

 16 сентября, 17:50
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Девушка в чёрном ушла из дома в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

16-летняя девушка ушла из дома под Новосибирском, волонтёры просят жителей Новосибирска распространить ориентировку на подростка, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка пропала 11 сентября, она ушла из дома в посёлке Краснообск Новосибирской области. На данный момент нет никакой информации о её местонахождении.

Известно, что рост девушки — 170 сантиметров, она среднего телосложения. У неё карие глаза и тёмно-русые прямые волосы до плеч. Девушка была одета в чёрную парку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки, с собой у неё был чёрный рюкзак. Волонтёры просят жителей города обратить внимание на похожих подростков.

Сообщения о местонахождении пропавшей принимаются по номерам полиции (020) и по номеру поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-09-11.

Напомним, в конце августа голубоглазая девочка пропала в Омске по дороге домой.

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