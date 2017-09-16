 

Новосибирская биатлонистка Анна Богалий родила третьего ребёнка

 16 сентября, 18:57
Новосибирская биатлонистка Анна Богалий родила третьего ребёнка
Фото с сайта instagram.com

Олимпийская чемпионка из Новосибирска Анна Богалий стала многодетной матерью — новостью о рождении дочери она поделилась в соцетях, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице спортсменки в Instagram.

16 сентября олимпийская чемпионка и новосибирская спортсменка Анна Богалий сообщила на своей странице в соцсети о рождении третьего ребёнка — дочери Варвары.

«В добрый путь, моя хорошая. Всё только начинается. Спасибо всем за поздравления! Очень приятно!» — такими словами Анна Богалий сопроводила снимок карточки новорождённой у себя в Instagram. Варвара родилась утром 15 сентября.

Биатлонистка поблагодарила за профессионализм медперсонал, который оказывал ей помощь во время родов.

Кроме Варвары, у Анны Богалий и её мужа Андрея Левунина есть дочь Дарья, а также сын Максим от первого брака.

Напомним, в 2014 году новосибирская спортсменка Анна Богалий вошла в политсовет «Единой России».

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