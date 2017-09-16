 

Пьяные жители Барнаула предприняли шесть попыток угона автомобилей за ночь

 16 сентября, 17:09
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Пьяные жители Барнаула предприняли шесть попыток угона автомобилей за ночь
Фото с сайта globallookpress.com

Трое пьяных жителей Алтайского края решили покататься по ночному городу и предприняли шесть попыток угона за ночь — два автомобиля удалось угнать, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Полицейские задержали в Барнауле трёх молодых людей, подозреваемых в угоне двух автомобилей.

Трое молодых людей во время распития алкогольных напитков решили съездить в центр города. В одном из дворов они увидели автомобиль и попытались его угнать. Всего за ночь они предприняли шесть попыток угона, разбивая боковые окна припаркованных авто. Им удалось завладеть двумя машинами, на одной из них они попали в аварию и бросили транспортное средство на месте происшествия. На данный момент устанавливается сумма нанесённого ущерба.

Сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Напомним, житель Алтайского края пошёл под суд за обвинение знакомого в угоне мотоцикла.

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