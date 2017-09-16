Пьяные жители Барнаула предприняли шесть попыток угона автомобилей за ночь

Трое пьяных жителей Алтайского края решили покататься по ночному городу и предприняли шесть попыток угона за ночь — два автомобиля удалось угнать, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Полицейские задержали в Барнауле трёх молодых людей, подозреваемых в угоне двух автомобилей.

Трое молодых людей во время распития алкогольных напитков решили съездить в центр города. В одном из дворов они увидели автомобиль и попытались его угнать. Всего за ночь они предприняли шесть попыток угона, разбивая боковые окна припаркованных авто. Им удалось завладеть двумя машинами, на одной из них они попали в аварию и бросили транспортное средство на месте происшествия. На данный момент устанавливается сумма нанесённого ущерба.

Сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Напомним, житель Алтайского края пошёл под суд за обвинение знакомого в угоне мотоцикла.