 

Водитель раздавил детский велосипед в Новосибирске и скрылся с места происшествия

 16 сентября, 15:43
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Водитель раздавил детский велосипед в Новосибирске и скрылся с места происшествия
Фото с сайта globallookpress.com

ДТП с участием «Тойоты» и трёхколёсного велосипеда произошло в Октябрьском районе Новосибирска — на место выехали сотрудники ДПС, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Житель Новосибирска за рулём седана Toyota Mark II совершил наезд на детский велосипед, с которого незадолго до ДТП успели снять ребёнка. Инцидент произошёл на выезде с улицы Шевченко на улицу Кирова.

После наезда водитель проехал немного вперёд, выглянул из машины и резко сорвался с места, с визгом резины скрылся с места происшествия. Прибывшие на место сотрудники ДПС составили протокол.

«Машину объявили в розыск. Повезло, что ребёнка из велосипеда вытащили перед переходом. Если бы не уехал и просто извинился, то всё было бы хорошо», — написал подписчик, приславший фото в сообщество.

Напомним, в середине августа житель Забайкальского края скрывался от полицейских на детском велосипеде.

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