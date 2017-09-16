Водитель раздавил детский велосипед в Новосибирске и скрылся с места происшествия

ДТП с участием «Тойоты» и трёхколёсного велосипеда произошло в Октябрьском районе Новосибирска — на место выехали сотрудники ДПС, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Житель Новосибирска за рулём седана Toyota Mark II совершил наезд на детский велосипед, с которого незадолго до ДТП успели снять ребёнка. Инцидент произошёл на выезде с улицы Шевченко на улицу Кирова.

После наезда водитель проехал немного вперёд, выглянул из машины и резко сорвался с места, с визгом резины скрылся с места происшествия. Прибывшие на место сотрудники ДПС составили протокол.

«Машину объявили в розыск. Повезло, что ребёнка из велосипеда вытащили перед переходом. Если бы не уехал и просто извинился, то всё было бы хорошо», — написал подписчик, приславший фото в сообщество.

Напомним, в середине августа житель Забайкальского края скрывался от полицейских на детском велосипеде.