 

Жалоба стала причиной временного отстранения главы следкома в Красноярском крае

 16 сентября, 14:12
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Жалоба стала причиной временного отстранения главы следкома в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Глава красноярского следственного комитета Игорь Непалков отстранён от должности на время проверки — поводом для проверки послужила жалоба местной жительницы, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах передаёт, что решение о временном отстранении принял председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Женщина обратилась с жалобой к Бастрыкину, после чего Напалков был отстранён от занимаемой должности на время проверки», — цитирует информационное агентство своего собеседника.

По сообщению ТАСС, информацию подтвердили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Игорь Непалков занимает должность главы Красноярского следкома с мая 2011 года.

Напомним, в конце августа мэр Красноярска согласился пройти конкурс на право остаться в своём кресле.

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