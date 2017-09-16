Жалоба стала причиной временного отстранения главы следкома в Красноярском крае

Глава красноярского следственного комитета Игорь Непалков отстранён от должности на время проверки — поводом для проверки послужила жалоба местной жительницы, узнал 16 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах передаёт, что решение о временном отстранении принял председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Женщина обратилась с жалобой к Бастрыкину, после чего Напалков был отстранён от занимаемой должности на время проверки», — цитирует информационное агентство своего собеседника.

По сообщению ТАСС, информацию подтвердили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Игорь Непалков занимает должность главы Красноярского следкома с мая 2011 года.

Напомним, в конце августа мэр Красноярска согласился пройти конкурс на право остаться в своём кресле.