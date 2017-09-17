 

Актёр Александр Михайлов открыл аллею звёзд в Чите

 17 сентября, 13:27
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Актёр Александр Михайлов открыл аллею звёзд в Чите
Фото с сайта izent.ru

Организаторы и участники шестого Забайкальского международного кинофестиваля 17 сентября открыли багуловую аллею звёзд на площади Декабристов в Чите, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Чита.Ру».

Первыми на аллее стали имена организаторов фестиваля — медиамагната Виктор Шкулёва и артиста Александра Михайлова.

«На церемонии присутствовал президент фестиваля, актёр Александр Михайлов, председатель „Забайкальского землячества“ Витор Шкулёв и министр культуры края Елена Михайлова», — говорится в сообщении.

Звёзды аллеи сделаны из керамогранита в виде цветов багульника. Дизайнером выступил житель Читы Алексей Антипенко.

«Глава администрации губернатора региона Дмитрий Кочергин во время церемонии открытия сообщил, что на аллее каждый год будут появляться новые звёзды в честь именитых уроженцев края, которых будут путём голосования выбирать сами забайкальцы», — сообщило агентство.

Напомним, что 30 августа в Омске появился мемориальный бюст министра финансов Российской империи Сергея Витте.

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