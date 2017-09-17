Актёр Александр Михайлов открыл аллею звёзд в Чите
17 сентября, 13:27
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Организаторы и участники шестого Забайкальского международного кинофестиваля 17 сентября открыли багуловую аллею звёзд на площади Декабристов в Чите, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Чита.Ру».
Первыми на аллее стали имена организаторов фестиваля — медиамагната Виктор Шкулёва и артиста Александра Михайлова.
«На церемонии присутствовал президент фестиваля, актёр Александр Михайлов, председатель „Забайкальского землячества“ Витор Шкулёв и министр культуры края Елена Михайлова», — говорится в сообщении.
Звёзды аллеи сделаны из керамогранита в виде цветов багульника. Дизайнером выступил житель Читы Алексей Антипенко.
«Глава администрации губернатора региона Дмитрий Кочергин во время церемонии открытия сообщил, что на аллее каждый год будут появляться новые звёзды в честь именитых уроженцев края, которых будут путём голосования выбирать сами забайкальцы», — сообщило агентство.
Напомним, что 30 августа в Омске появился мемориальный бюст министра финансов Российской империи Сергея Витте.