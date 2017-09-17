 

Биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в ДТП под Красноярском

 17 сентября, 15:04
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Биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в ДТП под Красноярском
Фото с сайта globallookpress.com

Автомобиль с биатлонистками Ольгой Вилухиной, Светланой Слепцовой и Ольгой Медведцевой попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск, Медведцева получила черепно-мозговую травму, узнал корреспондент Сиб.фм 17 сентября из сообщения портала «Новости ТВК».

По информации источника «Новостей ТВК», двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева находилась за рулём автомобиля, авария произошла 16 сентября.

«Во время движения от встречного автомобиля в лобовое стекло прилетел болт, который пробил стекло и попал в височную часть головы спортсменки. После чего автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет. Ольга Медведцева получила черепно-мозговую травму. Вечером 16 сентября её прооперировали в БСМП [больнице скорой медицинской помощи, — прим. Сиб.фм]», — сообщает издание.

По его информации, операция прошла успешно, угрозы для жизни спортсменки нет, но «травма серьёзная, некоторое время Ольга Медведцева проведет в больнице».

Остальные спортсменки в ДТП не пострадали.

«Ольгу Медведцеву на попутке довезли до пункта медицинской помощи в селе Шалинском, затем до больницы в Березовском районе, оттуда на скорой в БСМП. На месте ДТП работали сотрудники полиции Уярского района. Автомобиль спортсменки до окончания следственных процедур будет находиться в Шалинском районе», — говорится в публикации.

Ольга Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Ольга Вилухина дважды завоевала олимпийское серебро, трёхкратная чемпионка России. Светлана Слепцова — чемпионка Олимпийских игр и мира.

Напомним, что 10 января чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области.

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