 

«Китайская» застройка берега Байкала обеспокоила жителей Листвянки и депутата Госдумы

 17 сентября, 14:40
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«Китайская» застройка берега Байкала обеспокоила жителей Листвянки и депутата Госдумы
Фото со страницы депутата Николаева в соцсети Facebook

Депутат Госдумы Николай Николаев опубликовал возмущенное письмо жителей рабочего посёлка Листвянка по поводу строительства на береговой линии Байкала и пообещал направить запрос в Росприроднадзор и Генеральную прокуратуру, узнал корреспондент Сиб.фм 17 сентября из публикации депутата на странице соцсети Facebook.

«Вот такой крик о помощи получил сегодня из Листвянки. Всего 27 подписей. И это не просто обращение. Фото и видео с места говорят сами за себя.
Очень надеюсь на предметный ответ прокуратуры. Со своей стороны направлю депутатский запрос в Росприроднадзор и Генпрокуратуру», — написал депутат, опубликовав письмо.

Письмо жителей Листвянки адресовано губернатору Сергею Левченко, копии направлены мэру Иркутского района и в прокуратуру. Они обеспокоены масштабным строительством на береговой линии Байкала.

Местные жители просят губернатора проверить взять под контроль продажу земель, массовую застройку и вскрытие горных образований вдоль береговой линии посёлка. По их информации, застройка идёт по адресам: улица Лазо, дом № 3, улица Горького, дом № 29 ж, улица Островского, дом № 2.

«Данные объекты формально принадлежат гражданам России, а неформально ими владеют граждане Китая, которые не проявляют никакого интереса к сохранению природного рельефа и защите окружающей среды озера Байкал», — говорится в письме жителей Листвянки.

Напомним, 14 сентября стало известно, что ЮНЕСКО рекомендовало России создать систему мониторинга Байкала.

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