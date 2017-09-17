Пьяный водитель сбил пешехода и повредил четыре автомобиля в Новосибирске

Нетрезвый водитель в Кировском районе Новосибирска повредил четыре автомобиля и сбил девушку, нарушителя задержали очевидцы происшествия, узнал 17 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня днём, на улице Зорге, недалеко от дома № 84, пьяный водитель на седане Honda врезался в припаркованный ВАЗ 21099, который от удара сдвинуло в стоящий по соседству седан Toyota Crown. Нетрезвый гонщик не стал останавливаться на достигнутом и, проехав вдоль всего дома, он влетел в две другие машины, припаркованные возле хозяйственного корпуса», — говорится в сообщении.

В результате последнего столкновения у кроссовера Hyundai полностью разбита передняя часть, а у седана Toyota Vista сильно замяло заднюю.



«По словам нашего подписчика, нетрезвый мужчина сбил девушку, но она с места происшествия ушла. Пьяного гонщика задержали очевидцы, они вызвали сотрудников ДПС», — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 апреля восемь машин ДПС устроили погоню за пьяным водителем.