 

Жительница Кузбасса упала с ограждения балкона четвёртого этажа и сломала позвоночник

 17 сентября, 14:01
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Жительница Кузбасса упала с ограждения балкона четвёртого этажа и сломала позвоночник
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Новокузнецка Кемеровской области упала с ограждения балкона четвёртого этажа; врачи диагностировали переломы позвоночника и крестца, узнал корреспондент Сиб.фм 17 сентября из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

Кроме переломов, врачи определили у пострадавшей женщины алкогольное опьянение.

«Инцидент произошёл накануне около 21:00 на улице Мичурина в Кубышевском районе Новокузнецка. Сюда жильцы дома вызвали бригаду скорой помощи, когда с высоты упала женщина. Прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшую в больницу, где ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника, перелом крестца и алкогольное опьянение», — говорится в сообщении.

По данным портала, женщина упала вниз с балкона своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Она в состоянии опьянения курила на балконе и решила забраться на ограждение, не удержалась и рухнула вниз.

Напомним, что голый житель Новосибирска упал с балкона из-за «демонов» и стал героем видео.

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