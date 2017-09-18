 

Барнаульский зоопарк поделился видео с играющими тигрятами

 18 сентября, 17:08
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Барнаульский зоопарк поделился видео с играющими тигрятами
Фото из группы зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Тигрята, родившиеся в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», подросли и стали звёздами видеохостинга YouTube, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Барнаульский зоопарк „Лесная сказка“» в соцсети «ВКонтакте».

Тигрята в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родились 27 июля к Международному дню тигра, родителями стали пара Багира и Шерхан.

Видеозапись с играющими тигрятами собрала несколько сотен просмотров и одобрительные комментарии подписчиков сообщества зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент детёнышам 54 дня, работники зоопарка уже спокойно берут тигрят в руки и демонстрируют посетителям.

Накануне один из тигрят Багиры и Шерхана стал героем фотосессии, которую выиграли гости зоопарка, придумавшие самую оригинальную подпись к фотографиям тигрят.

Напомним, в сентябре двупалый ленивец родился в Новосибирском зоопарке.

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