Барнаульский зоопарк поделился видео с играющими тигрятами

Фото из группы зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Тигрята, родившиеся в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», подросли и стали звёздами видеохостинга YouTube, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Барнаульский зоопарк „Лесная сказка“» в соцсети «ВКонтакте».

Тигрята в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родились 27 июля к Международному дню тигра, родителями стали пара Багира и Шерхан.

Видеозапись с играющими тигрятами собрала несколько сотен просмотров и одобрительные комментарии подписчиков сообщества зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент детёнышам 54 дня, работники зоопарка уже спокойно берут тигрят в руки и демонстрируют посетителям.

Накануне один из тигрят Багиры и Шерхана стал героем фотосессии, которую выиграли гости зоопарка, придумавшие самую оригинальную подпись к фотографиям тигрят.

Напомним, в сентябре двупалый ленивец родился в Новосибирском зоопарке.