Блогеры Nemagia не явились на первое заседание суда в Кемерове

В Центральном районном суде Кемерова состоялось первое заседание по делу о конфликте блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского с миллиардером Олегом Тиньковым; предпринимателя и блогеров в суде представляли адвокаты, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из публикации издания «Сибдепо».

В Центральном районном суде Кемерова прошла досудебная проверка.

«Мы считаем, что данные сведения [ролик, — прим. Сиб.фм] являются оскорбительными и реальным минусом для репутации. В конечном итоге мы требуем удалить данную информацию с видеохостинга, обязательно компенсировать причинённый моральный вред», — заявил адвокат Олега Тинькова Александр Тодоров.

С авторов Nemagia истец требует 500 тысяч рублей. Представитель блогеров Ярослав Шемет отметил, что в обосновании иска не указано, как конкретно отразилась на репутации Олега Тинькова позиция, озвученная в ролике.

«Нами были представлены доказательства достоверности информации, которая была опубликована. Кроме того, мы оспариваем сам факт распространения этой информации. Также в обосновании иска не указано, наверное, самое важное: в чём конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике», — сказал Шемет.

По словам защитника, все факты, использованные в ролике, «публичны» и Тиньков мог их оспорить раньше.

На вопрос судьи о возможности заключения мирного соглашения Александр Тодоров сказал, что предложение извиниться со стороны Тинькова прозвучало, но ответа не последовало.

«Реакции по состоянию на настоящий момент нет. Учитывая, какой ажиотаж сложился сейчас вокруг этого дела... вряд ли это и будет достигнуто», — сказал адвокат.

В свою очередь Шемет от лица блогеров пригласил Тинькова приехать в Кемерово.

«Насколько я понимаю, на данный момент возможность заключения мирного соглашения исключается. Насколько я знаю позицию своих доверителей, в том случае, если Олег Юрьевич согласится прибыть в Кемерово, они, может быть, смогут достигнуть какого-то соглашения», — сказал Шемет.

Предварительное судебное слушание было назначено на 9 октября.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров».

Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

Напомним, что оппозиционный политик Алексей Навальный назвал проведённые в квартирах кемеровских блогеров обыски «заказными».