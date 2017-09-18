 

Рядом с курортом Белокуриха алтайские археологи нашли признаки древнего захоронения

 18 сентября, 08:52
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Рядом с курортом Белокуриха алтайские археологи нашли признаки древнего захоронения
Фото с сайта belokurikha.ru

Археологи Алтайского государственного университета ведут раскопки древнего захоронения, его возраст может быть в диапазоне от эпохи бронзы до раннего Средневековья, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения на сайта belokurikha.ru.

В сообщении отмечается, что неподалёку от Белокурихи также были обнаружены следы поселения, и в будущем планируется превратить его в доступный для посещения туристов объект.

«Неподалёку от города-курорта Белокуриха команда археологов под руководством кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири Алтайского государственного университета Дмитрия Папина проводит раскопки участка, на котором по предварительным данным может находиться древнее захоронение», — говорится в сообщении.

Возраст захоронения пока не определён, оно может относиться к периоду от эпохи бронзы до раннего Средневековья.

Участок раскопа площадью 200 квадратных метров был выявлен после разведки, проведённой в начале 2017 года. В центре участка находится полукруглая каменная выкладка примерно восемь метров в диаметре. Виден только небольшой её фрагмент, остальное находится под грунтовой дорогой. Камня, которым она выложена, в этих местах нет, да и форма указывает, что это дело рук человека.

Кое-где на поверхности можно увидеть фрагменты керамики, археологи на вид по опыту прежних раскопок определяют: это куски посуды эпохи раннего железного — позднего бронзового века.

«Мы выбираем землю до материка, слоя грунта, который связан с концом плейстоцена — началом голоцена (12-15 тысяч лет до нашей эры). Убирается весь гумус, культурные напластования. Вполне возможно, что здесь находится погребение, но точно можно сказать, когда раскопаем», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Алтая и Западной Сибири АлтГУ Александр Федорук.

Участок разбили на квадраты со стороной пять метров. С помощью специального аппарата проводится геосканирование толщи земли на участке раскопа, что помогает без земляных работ определить потенциально интересные для исследователей места.

Всего на раскопе работают восемь археологов, все — представители АлтГУ: студенты, магистранты, научные сотрудники. Планируется провести раскопки в течение двух недель, если природа не внесёт свои коррективы.

Напомним, 10 марта стало известно, что новосибирские археологи нашли следы древних евреев на Алтае.

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