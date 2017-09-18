Два десятка бывших работников рудника объявили голодовку в Забайкалье

Бывшие сотрудники Дарасунского рудника в Забайкальском крае в понедельник объявили голодовку; они считают, что им не полностью выплатили зарплату, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения агентства ТАСС.

ТАСС ссылается на слова главы Тунгокоченского района Махмеда Измайлова, на территории которого расположен рудник. 17 мая более 80 шахтёров рудника объявляли забастовку из-за невыплаты зарплаты.

«Голодовку объявили 19 бывших работников предприятия. Они находятся в актовом зале администрации посёлка Вершино-Дарасунский. По их словам, им не полностью выплатили заработную плату», — сказал Измайлов.

Собеседник агентства уточнил, что некоторые из протестующих ранее подали иски в суд, но решения по ним ещё не приняты. О ситуации уведомлены региональные власти и прокуратура.

Напомним, что в октябре 2013 года один из голодающих шахтёров в Хакасии угрожал самосожжением.