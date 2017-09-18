Кемеровские блогеры из Nemagia предстанут перед судом из-за конфликта с миллиардером Тиньковым

Первое судебное заседание, связанное с конфликтом блогеров из Nemagia и миллиардера Олега Тинькова, состоится 18 сентября в 14:00, узнал корреспондент Сиб.фм из публикации Михаила Печерского на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Заседание Центральный районный суд в Кемерове пройдёт в открытом режиме.

«Сегодня первое заседание в г. Кемерово Центральный районный суд. Заседание открытое! 14.00», — написал Печерский (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

Позже Тиньков предложил авторам канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину извиниться, в обмен он обещал отозвать все иски против них.

Напомним, 15 сентября оппозиционный политик Алексей Навальный поддержал кемеровских блогеров из Nemagia в конфликте с миллиардером Олегом Тиньковым.