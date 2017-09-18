 

Кемеровские блогеры из Nemagia предстанут перед судом из-за конфликта с миллиардером Тиньковым

 18 сентября, 11:00
подходящие темы
Кемеровские блогеры из Nemagia предстанут перед судом из-за конфликта с миллиардером Тиньковым
Фото со страницы Алексея Псковитина в соцсети «ВКонтакте»

Первое судебное заседание, связанное с конфликтом блогеров из Nemagia и миллиардера Олега Тинькова, состоится 18 сентября в 14:00, узнал корреспондент Сиб.фм из публикации Михаила Печерского на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Заседание Центральный районный суд в Кемерове пройдёт в открытом режиме.

«Сегодня первое заседание в г. Кемерово Центральный районный суд. Заседание открытое! 14.00», — написал Печерский (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

14 сентября в квартирах блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского прошли обыски, их проводили приехавшие из Москвы оперативники из управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Обыск также прошёл в квартире бабушки Алексея Псковитина.

Позже Тиньков предложил авторам канала Nemagia Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину извиниться, в обмен он обещал отозвать все иски против них.

Напомним, 15 сентября оппозиционный политик Алексей Навальный поддержал кемеровских блогеров из Nemagia в конфликте с миллиардером Олегом Тиньковым.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Контроль в овечьей шкуре

 15 сентября, 10:54 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

«Рейдерский захват» или шантаж?

 12 сентября, 17:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

Пиар, шантаж и ЖКХ

 7 сентября, 13:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    