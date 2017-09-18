Хоккеисты «Сибири» победили казахстанский «Барыс» с разгромным счётом

Фото со страницы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный клуб «Сибирь» победил во втором матче с казахстанским «Барысом» со счётом 4:0, матч проходил в Астане, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения на сайте новосибирской команды.

Игра прошла в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в столице Казахстана.

«Во втором матче с „Барысом“ в Астане наша команда добилась уверенной победы со счётом 4:0!» — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь».

Игра стала дебютной в этом сезоне для вратаря «Сибири» Алексея Красикова.

«Голами в составе „Сибири“ отметились Йонас Энлунд, Иван Верещагин, Владислав Наумов и Вячеслав Основин. Ворота нашей команды защищал Алексей Красиков, для которого эта игра стала первой в сезоне», — говорится в сообщении.

Первый выездной матч с «Барысом» также закончился в пользу новосибирской команды 3:1.

Напомним, что 16 сентября автомобиль с биатлонистками Ольгой Вилухиной, Светланой Слепцовой и Ольгой Медведцевой попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск.