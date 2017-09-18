Гражданин Китая пытался вывезти из Новосибирска 900 листов неразрезанных украинских гривен

Сотрудники таможни задержали в новосибирском аэропорту Толмачёво гражданина Китая, который пытался вывезти в Шанхай 920 листов неразрезанных украинских гривен, оказавшихся подлинными, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения Сибирского таможенного управления.

Валюта была обнаружена у иностранного пассажира во время досмотра на посту таможенного контроля. Вместе с украинскими банкнотами китаец также перевозил 4,6 тысячи молдавских лей. Подлинность денег вызвала подозрение у таможенников, и они изъяли купюры для проведения экспертизы. По заключению специалистов, молдавские деньги оказались поддельными, а листы с украинскими гривнами — подлинными.

В отношении гражданина Китая было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Перевозка и хранение поддельной иностранной валюты». Следствию предстоит выяснить, каким образом в руки иностранца попали поддельные молдавские леи и с какой целью он вёз их на родину. Заодно выясняется, где китаец взял неразрезанные украинские купюры. Иностранцу может грозить до восьми лет лишения свободы.

В Сибирском таможенном управлении отметили, что с начала 2017 года в аэропорту Толмачёво в отношении авиапассажиров возбуждено в общей сложности 504 дела об административных правонарушениях, преимущественно по фактам недекларирования провозимого имущества и по фактам несоблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров через границу. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года правонарушения фиксировались на 15 % чаще.

По фактам недекларирования изъято почти 2 млн рублей, около 15 тысяч доллара США, 9 тысяч тайских бат, 252 юаней КНР. Наряду с этим было изъято два чучела крокодилов вымирающего вида, 431 килограмм насвая, 74 единицы различного оружия, 570 поддельных наклеек для телефонов iPhоne и 18 бивней мамонта. Также предотвращён незаконных вывоз более 20 килограммов янтаря общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

По словам инспекторов таможенного поста в Толмачёве, нередко правонарушения совершаются по незнанию, ввиду беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

Напомним, в декабре 2016 года красноярская пенсионерка потеряла около 900 тысяч рублей, поддавшись на уговоры незнакомцев обменять ей евро на рубли: вместо иностранной валюты она получила пачку бумаги и два билета «банка приколов».