Оппозиционный политик Алексей Навальный приедет в Новосибирск на митинг

Оппозиционный политик Алексей Навальный выступит на митинге в Новосибирске, который состоится 22 сентября на набережной, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения на странице «Новосибирск: встреча с Навальным 22 сентября» в соцсети «ВКонтакте».

Выступление Навального перед жителями города состоится 22 сентября на набережной в парке «Городское начало» в 18:00. Также он ответит на вопросы участников митинга.

«Мероприятие согласовано! Обсудим горячие проблемы страны и региона. Ну и, конечно, ответы на вопросы без купюр. Приходите — рады всем», — рассказал на своей странице в Facebook руководитель штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Напомним, что в сентябре 2017 года штаб Навального сообщил о самом крупном митинге оппозиции в истории Омска.