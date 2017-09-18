Подросток в Красноярске выдумал нападение педофила на кладбище

В Красноярске мама подростка обратилась в следственные органы и рассказал, что на кладбище неизвестный пытался склонить её сына сексуальным действиям; следователи выяснили, что мальчик выдумал историю, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

В следственные органы поступило заявление от матери подростка. Она рассказала о том, что неизвестный мужчина попытался склонить её сына к сексуальным действиям.

«По предварительным данным, в следственные органы обратилась мать 13-летнего мальчика, которая сообщила, что на территории кладбища к её сыну подошел мужчина и предложил совершить с ним иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Также женщина рассказала, что сын склонен к фантазированию. Следователи опросили подростка, который рассказал, что он «ошибся» и «историю выдумал». Они проводят проверку.

Напомним, что в сентябре 2017 года красноярские правоохранители объявили в розыск очередного мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка — накануне был задержан педофил, чьими жертвами стали 12 девочек.