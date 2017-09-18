Последний царь Болгарии поздравил новосибирский собор с реставрацией памятника Николаю II

Новосибирская епархия восстановила памятник Николаю II и цесаревичу Алексею возле собора Александра Невского — письмо с поздравлениями по этому поводу пришло из Болгарии, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте собора.

Ранее житель Новосибирска повредил топором скульптурную композицию перед собором, установленную за несколько недель до инцидента.

В пятницу, 15 сентября, настоятель собора протоиерей Александр Новопашин освятил восстановленный после разрушения памятник.

«Вы помните, что на плакате, который до недавнего времени висел над южными вратами собора, было написано: „Прости нас, Государь!“ — цитирует пресс-служба собора слова протоиерея. — Это не просто красивая фраза. Это молитва глубокого покаяния. А покаяние должно подтверждаться не только духом сокрушенным, но и внешним деланием. Как в 90-х годах мы восстанавливали разрушенные большевиками храмы, так и сегодня мы восстанавливаем то, что разрушают их последыши. И это — одна из форм нашего покаяния».

Кроме того, по сообщению пресс-службы собора, последний царь Болгарии Симеон II отправил по этому случаю поздравление на электронную почту настоятеля Алексадра Новопашина.

Напомним, в сентябре депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что повлияла на возбуждение уголовного дела по факту вандализма в Новосибирске.