Православные Омска помолились за запрет «Матильды» режиссёра Учителя

Молитвенное стояние в Омске собрало несколько десятков православных, выступающих против кинокартины Алексея Учителя — она рассказывает о романе Николая II и юной балерины Матильды Кшесинской, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице иерея Александра Лемешко в соцсети «ВКонтакте».

Молитвенное стояние со сбором подписей за запрет кинокартины «Матильда» состоялось в воскресенье, 17 сентября, возле Успенского собора в Омске.

«Православный народ, более 100 человек, собрался на молитвенное стояние. Господи, помилуй нас!» — подписал фото со стояния на своей странице Александр Лемешко, поставив хештег «#матильда».

В группе «РОДНОЕ — ПРАВОСЛАВНОЕ ПРИИРТЫШЬЕ» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео «Молитвенное стояние — Россия с Богом», снятое во время мероприятия. На кадрах видно, что несколько десятков человек стоят возле собора с плакатами и растяжками «Учитель, руки прочь от русского царя», «Россия с Христом, Россия без антихриста», а также изображениями царской семьи и портретом президента Путина.

Напомним, в сентябре власти Кузбасса отказались от показа «Матильды» режиссёра Учителя в муниципальных кинотеатрах.