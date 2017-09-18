 

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Новосибирской области

 18 сентября, 14:52
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Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Новосибирской области
Фото с сайта pixabay.com

Синоптики рассказали о том, что рабочая неделя будет дождливой и облачной, но с небольшими прояснениями; также ожидается значительное понижение температуры, сообщила корреспонденту Сиб.фм 18 сентября руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По её словам, с 19 по 21 сентября погода будет облачной с прояснениями. Дожди в ночь на 19 сентября пройдут по северо-западу области, а днём они будут интенсивнее по востоку области. Облачность рассеется 20 сентября, поэтому в этот день осадки маловероятны. Однако 21 сентября дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов области.

Температурный фон начнёт снижаться. Ночная температура воздуха 18 сентября составит +4...+9 °С. Синоптики ожидают, что 20 сентября температура воздуха не поднимется выше +2...+7 °С ночью и +7...+12 °С днём. В южных районах области 21 сентября днём температура поднимется до +15 °С. В северных районах ожидается не выше +9...+14 °С.

«Следует настроить жителей Новосибирской области и города на то, что начиная со второй половины недели температурный фон начнёт понижаться. Из того прогностического материала, что мы имеем сейчас, следует, что наиболее существенное понижение выпадет на воскресенье. Короткий тёплый промежуток, который мы наблюдали с пятницы, 15 сентября, закончился», — рассказала Анна Лапчик.

Напомним, что в августе 2017 года синоптики рассказали о первых осенних заморозках в Новосибирской области.

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