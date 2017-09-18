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 18 сентября, 18:49
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Следователи проверят информацию об издевательствах над заключёнными в кузбасской колонии
Фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области следователи проведут доследственную проверку по факту попытки суицида нескольких осуждённых в колонии строгого режима № 37, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Колония находится в посёлке городского типа Яя. В отношении сотрудников проводится проверка по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Проводится доследственная проверка по факту покушения на суицид нескольких заключённых, которые таким образом выразили недовольство по факту проведения технического осмотра камеры», — цитирует агентство источника в правоохранительных органах.

По сообщению адвоката осуждённых, причиной массового недовольства стали условия содержания и отказы руководства принимать жалобы. После этого заключённые объявили о голодовке.

По сообщению агентства, в исправительное учреждение прибыл врио начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Якобы в его присутствии были избиты объявившие голодовку. По сообщению агентства, после этого руководство колонии якобы принудило заключённых начать сотрудничать с администрацией.

«При этом в отношении одного мужчины применили насильственные действия сексуального характера, используя резиновую дубинку, после чего он потерял сознание. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказала собеседница агентства.

Адвокат отметила, что в ходе встречи с заключённым была сделана видеозапись, на которой осуждённый рассказывает о противоправных действиях со стороны руководства колонии, демонстрирует последствия попытки суицида и следы избиений.

Напомним, что в августе 2017 года ФСИН проверил информацию об избиениях заключённых в красноярской колонии.

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