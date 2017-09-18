 

Томский заключённый получил за взятку прибавку к сроку вместо свидания

 18 сентября, 18:12
подходящие темы
Томский заключённый получил за взятку прибавку к сроку вместо свидания
Фото с сайта globallookpress.com

Заключённый томской колонии попытался дать взятку, чтобы получить длительное свидание с женой — суд приговорил мужчину ещё к шести годам в колонии строгого режима, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры.

32-летний осуждённый, отбывавший наказание в томской колонии, попытался дать взятку должностному лицу. Он хотел получить длительное свидание с бывшей супругой, через которую и попытался передать сотруднику колонии 12 тысяч рублей за содействие.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и приговорил к шести годам и девяти месяцам колонии строгого режима. Кроме того, заключённый должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый полностью признал вину во время заседания. Взятку конфисковали в счёт дохода государства.

Напомним, в конце августа начальник красноярской колонии был задержан при передаче ему от заключённого 5 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела

 8 августа, 12:10 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 30 июня, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
 26 июня, 10:21 • статья

Шведский стол для сибирских зеков

«Русь сидящая» — о том, почему новосибирская колония заказывает за счёт государства целую посевную кампанию, и во сколько обходится стране питание одного рецидивиста.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
присоединяйтесь!
    