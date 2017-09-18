Томский заключённый получил за взятку прибавку к сроку вместо свидания

Заключённый томской колонии попытался дать взятку, чтобы получить длительное свидание с женой — суд приговорил мужчину ещё к шести годам в колонии строгого режима, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры.

32-летний осуждённый, отбывавший наказание в томской колонии, попытался дать взятку должностному лицу. Он хотел получить длительное свидание с бывшей супругой, через которую и попытался передать сотруднику колонии 12 тысяч рублей за содействие.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») и приговорил к шести годам и девяти месяцам колонии строгого режима. Кроме того, заключённый должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый полностью признал вину во время заседания. Взятку конфисковали в счёт дохода государства.

Напомним, в конце августа начальник красноярской колонии был задержан при передаче ему от заключённого 5 млн рублей.