 

Трое жителей Новосибирской области утонули из-за перевернувшейся лодки под Томском

 18 сентября, 07:08
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Трое жителей Новосибирской области утонули из-за перевернувшейся лодки под Томском
Фото с сайта globallookpress.com

На реке Оби, в районе острова Тягаловский Колпашевского района Томской области, перевернулась лодка «Казанка» с пятью мужчинами на борту, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения регионального управления МЧС.

Двоих мужчин удалось спасти местным рыбакам, судьба троих до сих пор неизвестна — предположительно они утонули. Авария произошла ночью 17 сентября.

«Они вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности. Ночное время, высокая волна и отсутствие спасательных жилетов — всё в итоге привело к трагическим последствиям».

По информации РИА «Томск», мужчины, перевернувшиеся на лодке в Колпашевском районе Томской области, являются жителями Новосибирской области.

В поисках пропавших задействованы 61 человек и 18 единиц техники, в том числе два беспилотных летательных аппарата и вертолёт ООО «ГазпромАвиа». Обследовано порядка 30 километров береговой линии и акватории реки Оби ниже по течению. Результатов поиски пока не дали.

Напомним, 2 мая стало известно, что четверо охотников из перевёрнутой лодки пропали в Забайкальском крае.

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