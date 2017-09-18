 

Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой под Новосибирском

 18 сентября, 19:25
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Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой под Новосибирском
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Смертельное ДТП с участием длинномера произошло на Северном объезде в Новосибирске — очевидцы выложили в соцсети фотографии искорёженной иномарки, узнал 18 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В понедельник, 18 сентября, около 16:00 произошло столкновение минивэна Toyota Ipsum и длинномера Mercedes-Benz с самарскими номерами. ДТП случилось возле поворота на гостиничный комплекс «Млечный путь» на Северном объезде в Новосибирске.

«На месте работает бригада врачей и инспекторы ГИБДД. Информация уточняется. Очевидцы сообщают, что в аварии погиб водитель Тойоты 1945 года рождения», — сообщили в группе «АСТ-54».

Очевидцы в комментариях подтверждают, что дорожно-транспортное происшествие закончилось смертью водителя минивэна. Подписчица, представившаяся сотрудником спасательной службы, написала, что исход летальный.

Напомним, в конце июня лобовое столкновение двух большегрузов унесло жизни трёх человек в Кемеровской области.

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