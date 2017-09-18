Житель Новосибирска предложил на «Авито» отпечатки пальцев рок-звезды за 350 тысяч рублей

На новосибирском «Авито» появился диск с автографами всех участников группы Scorpions — купить раритет можно за 350 тысяч рублей, узнал 17 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец из Новосибирска предложил на «Авито» альбом «Sting in the Tail» немецкой хард-рок группы Scorpions, подписанный всеми музыкантами.

«Автографы всей группы Scorpions, со следами на автографе отпечатков пальца солиста Клауса Майне», — написал автор объявления по имени Сергей.

Помимо отпечатков пальцев рок-звезды продавец предлагает на «Авито» земельный участок, пятикомнатную квартиру, несколько образцов продукции Apple и женские лаковые туфли.

Напомним, в сентябре житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость.