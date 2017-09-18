 

Жители города в Красноярском крае собрали деньги на рекорд с помощью онлайн-игры

 18 сентября, 11:47
подходящие темы
Жители города в Красноярском крае собрали деньги на рекорд с помощью онлайн-игры
Фото с сайта gorod-dudinka.ru

В городе Дудинке Красноярского края более пяти тысяч жителей вышли на Набережную площадь, чтобы спеть гимн города «В синих южных морях...» и установить рекорд по самому массовому исполнению песни за Полярным кругом, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения пресс-службы администрации города.

В сообщении говорится, что с помощью краудфандинговой платформы Boomstarter организаторы собирали деньги на рекорд. Большую часть пожертвовали участники онлайн-игры World of Warships.

К игровому сообществу обратился житель Дудинки. В своём видеоролике он рассказал о предстоящем юбилее, описал задумку жителей и попросил помощи у игроков. С первого сентября разработчики игры ввели игровые наборы. Все вырученные средства от их продажи представители компании перевели на счёт проекта. В итоге было собрано 253 тысячи рублей.

Представители муниципальной власти, учреждений культуры и спорта и частные предприниматели Дудинки пожертвовали около 80 тысяч рублей.

В день города на Набережную площадь вышли 5 556 жителей.

«...все вместе исполнили неофициальный гимн Дудинки „В синих южных морях...“ и установили рекорд России по самому массовому исполнению песни за Полярным кругом. В 2017 году этому произведению исполнилось 50 лет», — говорится в сообщении.

После коллективного исполнения песни организаторы акции подсчитали число её участников. Эксперт Книги рекордов России зафиксировал рекорд.

Напомним, что в августе 2017 года омский мастер изготовил самый маленький спиннер и попал в Книгу рекордов России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 сентября, 13:23 • статья

А Цоя можешь?

Улица Ленина в Новосибирске стала привлекать всё больше уличных музыкантов после решения о её переводе в пешеходный формат. Кто же эти люди, которыми так недовольны местные жильцы?
 3 августа, 14:25 • интервью

Пространство «Тесноты»

Режиссёр Кантемир Балагов — об искусстве на Кавказе, обращённом в прошлое, разных видах тесноты и о своей следующей картине.
 21 июля, 11:19 • интервью

Подкожная живопись: забиться от пяток до ушей

Вы ещё не сделали себе татуировку? Новосибирские мастера тату рассказывают о курьёзах, клиентах и самых интимных местах для тату.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 14 сентября, 13:52 • новость

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    