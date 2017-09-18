Жители города в Красноярском крае собрали деньги на рекорд с помощью онлайн-игры

В городе Дудинке Красноярского края более пяти тысяч жителей вышли на Набережную площадь, чтобы спеть гимн города «В синих южных морях...» и установить рекорд по самому массовому исполнению песни за Полярным кругом, узнал корреспондент Сиб.фм 18 сентября из сообщения пресс-службы администрации города.

В сообщении говорится, что с помощью краудфандинговой платформы Boomstarter организаторы собирали деньги на рекорд. Большую часть пожертвовали участники онлайн-игры World of Warships.

К игровому сообществу обратился житель Дудинки. В своём видеоролике он рассказал о предстоящем юбилее, описал задумку жителей и попросил помощи у игроков. С первого сентября разработчики игры ввели игровые наборы. Все вырученные средства от их продажи представители компании перевели на счёт проекта. В итоге было собрано 253 тысячи рублей.

Представители муниципальной власти, учреждений культуры и спорта и частные предприниматели Дудинки пожертвовали около 80 тысяч рублей.

В день города на Набережную площадь вышли 5 556 жителей.

«...все вместе исполнили неофициальный гимн Дудинки „В синих южных морях...“ и установили рекорд России по самому массовому исполнению песни за Полярным кругом. В 2017 году этому произведению исполнилось 50 лет», — говорится в сообщении.

После коллективного исполнения песни организаторы акции подсчитали число её участников. Эксперт Книги рекордов России зафиксировал рекорд.

Напомним, что в августе 2017 года омский мастер изготовил самый маленький спиннер и попал в Книгу рекордов России.